FMI. Despesa pública amiga do clima pode agravar dívida em mais 50% do PIB

"Depender exclusivamente da fixação de preços do carbono para atingir emissões líquidas zero exigiria um preço do carbono mais elevado - 280 dólares [265 euros] por tonelada em 2050, de acordo com as nossas simulações - o que poderia ser politicamente inaceitável em muitos países, apesar da eficácia da fixação de preços do carbono na redução das emissões e na geração de novas receitas fiscais".