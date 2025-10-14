DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Economia

FMI prevê que sem mais medidas restritivas excedente público de Portugal desaparece a partir deste ano

A taxa de juro de referência do BCE, o principal indexante dos contratos de crédito e depósitos, baixou para 2% em abril passado. FMI antecipa que ficará quatro anos e meio neste patamar.
Kristalina Georgieva, diretora-geral do FMI. Washington, 14 de outubro de 2025.
Kristalina Georgieva, diretora-geral do FMI. Washington, 14 de outubro de 2025.Foto: JIM LO SCALZO / EPA
Publicado a

Portugal deve fechar este ano com um excedente orçamental equivalente a 0,2% do Produto Interno Bruto (PIB), prevê o Fundo Monetário Internacional (FMI) no novo estudo sobre o panorama económico mundial (World Economic Outlook), revelado esta terça-feira.

É menos uma décima de ponto face ao excedente de 0,3% que o governo e o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento pretende alcançar este ano.

Relativamente a 2026, o FMI não incorporou a nova informação da proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE 2026), apresentada na semana passada (a 9 de outubro).

Assim, o antigo credor da República prevê que num cenário de políticas invariantes ou inalteradas, isto é, sem mais medidas restritivas que permitam ao governo voltar a entregar um excedente no ano que vem (a previsão do OE 2026 aponta para 0,1%, o FMI indica que o excedente desaparece: fica em equilíbrio (0% do PIB).

Nos anos seguintes, também sem medidas adicionais que reduzam a despesa e/ou impulsionem a receita, o FMI vê um regresso dos défices, algo que não se regista desde 2022. Em 2027, o défice será 0,2%, depois 0,5% (em 2028) e 0,7% em 2029, o último ano desta legislatura, se tudo correr como planeado.

Na trajetória do rácio da dívida, o indicador principal do Pacto de Estabilidade europeu, o FMI também acredita numa dinâmica de descida no médio/longo prazo, ainda que o ponto de partida possa ser menos favorável este ano.

No novo outlook económico, a instituição sediada em Washington estima que o peso da dívida soberana desça para 90,9% do PIB no final deste ano (Miranda Sarmento diz 90,2%); em 2026, o FMI é menos conservador do que as Finanças portuguesas e prevê 86,9% (o OE 2026 diz menos, 87,8% do PIB).

O FMI explica que "as projeções para o ano em curso baseiam-se no orçamento aprovado pelas autoridades, ajustadas para refletir a previsão macroeconómica da equipa do FMI", que "as projeções posteriores baseiam-se na premissa de políticas inalteradas" e que as estimativas para 2025 "refletem a informação disponível na proposta orçamental de 2025".

FMI mais conservador no crescimento

O crescimento da economia portuguesa vai ser mais forte em 2026 do que o antecipado há seis meses pelo Fundo Monetário Internacional, tendo beneficiado de uma revisão em alta bastante significativa. Assim, em vez de desacelerar, o ritmo da economia deve ganhar alguma força, afinal, estando a crescer quase duas vezes mais do que a média da Zona Euro.

De acordo com o novo panorama económico mundial, Portugal deve crescer 1,9% este ano (em abril, o FMI previa 2%), mas para compensar esta ligeira revisão em baixa, o Fundo subiu a previsão do próximo ano, de 1,7% para 2,1%.

A instituição liderada por Kristalina Georgieva é, em todo o caso, mais conservadora do que o Governo ou o Banco de Portugal na projeção do ano que vem.

A proposta de Orçamento para 2026 assenta no pressuposto de que a economia portuguesa vai crescer 2,3% em termos reais no próximo ano.

O Banco de Portugal disse, na semana passada, que a atividade deve crescer 2,2%.

O FMI não analisa especificamente o caso de Portugal, mas considera que as economias mais abertas e exportadoras, como é a portuguesa, beneficiaram de uma primeira metade do ano melhor que o esperado, mais intensa em exportações, porque houve uma corrida contra o tempo por parte de muitas empresas na tentativa de evitar as tarifas comerciais muito e historicamente elevadas que foram sendo decretadas pelo governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, sobre os bens estrangeiros.

Irlanda cresce mais de 9% na corrida contra as tarifas

O novo outlook do FMI mostra que, muito por causa disso, a Irlanda deve crescer uns expressivos 9,1% este ano, mas depois em 2026, o ímpeto esvazia-se e já só cresce 1,3%, menos que Portugal, aliás.

Assim o FMI conclui que "olhando além da aparente resiliência resultante das distorções relacionadas com o comércio em alguns dos dados recebidos e das previsões de crescimento súbitas devido a oscilações bruscas nas políticas comerciais", sobretudo no primeiro semestre deste ano, a perspetiva mais global "aponta para cenários sombrios, tanto a curto como a longo prazo".

Zona euro só deve avançar 1,1%

A Zona Euro deve crescer 1,2% este ano, mais quatro décimas face à previsão de abril (outlook da primavera) e duas décimas melhor face à do outlook intercalar de julho.

Mas em 2026, a área da moeda única europeia perde gás, devendo crescer apenas 1,1%.

A maior economia europeia, a Alemanha, quase estagna este ano (0,2%), acompanhada de perto por Itália (0,5%) e França (0,7%), mas em 2026, a modéstia continua.

Mesmo com grandes planos de investimento anunciados, sobretudo nas áreas militares, tecnológicas e nas infra-estruturas, a economia alemã crescerá cerca de 0,9% em 2026, França o mesmo, Itália não deve ir além de 0,8%.

Espanha, o maior parceiro económico de Portugal no investimento e no comércio externo, cresce 2,9% este ano, mas no próximo abranda para 2%. Portugal cresce mais, até.

"A elevada incerteza em múltiplas frentes e o aumento das tarifas" são a marca de água das novas previsões do Fundo.

Este refere que "a recuperação do consumo privado, com salários reais mais altos, e a flexibilização orçamental na Alemanha em 2026 [em prol do relançamento do investimento e de grandes projetos], compensam apenas de forma parcial" o panorama fraco e "sombrio" esperado em 2026.

A taxa de referência do BCE (taxa de depósito), o principal indexante que os bancos comerciais usam para depois estipular as taxas finais nos contratos de crédito e nos depósitos (poupanças) de famílias e empresas, baixou para 2% em abril passado, o valor mais baixo desde o final de 2022, ano em que começou a guerra da Ucrânia.

O FMI antecipa agora que ficará num planalto até ao final de 2029. São quatro anos e meio no patamar de 2%, assim a inflação do euro se mantenha ancorada em igual valor.

Orçamento do Estado
FMI
Fundo Monetário Internacional
previsões económicas
edição impressa
Outlook
Orçamento do Estado 2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt