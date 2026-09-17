Fornecimento de combustível sustentável para aviação quase sextuplicou na UE em 2025

O fornecimento de combustíveis sustentáveis para a aviação na União Europeia (UE) quase sextuplicou em 2025, para 1,1 milhões de toneladas, superando a meta obrigatória de 2% estabelecida pelo regulamento europeu, segundo um relatório divulgado esta quinta-feira.

“Os fornecedores de combustível para aviação comunicaram o fornecimento de 39,3 milhões de toneladas de combustível de aviação nos aeroportos da União em 2025, das quais 1,1 milhões de toneladas - ou 2,8% - corresponderam a SAF. Este valor ultrapassou a quota mínima obrigatória de SAF de 2%, aplicável a partir de 2025”, revela hoje a Agência da União Europeia para a Segurança da Aviação (EASA).

De acordo com o relatório anual da agência da UE, hoje publicado, o volume de SAF fornecido aumentou de 193 mil toneladas em 2024 para 1,1 milhões de toneladas em 2025, o primeiro ano de aplicação das metas obrigatórias previstas no ReFuelEU Aviation, o regulamento europeu que estabelece metas obrigatórias para aumentar progressivamente a utilização de SAF e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa do setor aéreo.

O SAF constitui uma alternativa aos combustíveis de aviação de origem fóssil e inclui combustíveis sintéticos, biocombustíveis avançados e outros biocombustíveis para a aviação, bem como combustíveis produzidos a partir de carbono reciclado.

Segundo a EASA, o SAF foi fornecido em 121 aeroportos dos 27 Estados-membros, contra apenas 33 aeroportos em 2024.

A agência comunitária estima que a utilização de SAF em vez de combustível convencional para aviões tenha permitido evitar 3,33 milhões de toneladas de emissões de gases com efeito de estufa nos aeroportos da UE em 2025.

O relatório indica, ainda, que 84% do SAF fornecido na UE foi produzido dentro do espaço comunitário, enquanto a maioria das matérias-primas utilizadas teve origem fora da UE.

A evolução registada em 2025 permite manter a produção europeia no caminho para cumprir a meta de 6% de incorporação de SAF em 2030, adiantam as projeções apresentadas no relatório.

Em Portugal foram fornecidas 34,71 mil toneladas de SAF em 2025, o equivalente a 2,04% do total de combustível para aviação fornecido no país, de acordo com o relatório da EASA.

Portugal não tinha, no final do ano, nenhuma unidade de produção de SAF em funcionamento, mas contava com sete projetos em desenvolvimento, sendo o mais avançado o da Galp e da Mitsui, em Sines, que deverá começar a produzir em 2026, com uma capacidade estimada de 92 mil toneladas anuais de SAF.

Citado em comunicado, o comissário europeu responsável pelos Transportes e pelo Turismo, Apostolos Tzitzikostas, considera que o cumprimento antecipado da primeira meta de SAF demonstra que a Europa está a avançar para uma aviação “mais limpa e mais competitiva”.

“O quadro europeu já está a produzir resultados concretos, ajudando a aumentar a produção e a utilização de combustíveis sustentáveis para a aviação em toda a UE”, adianta.

O regulamento ReFuelEU Aviation entrou em vigor em 2024 e estabelece metas progressivas para a incorporação de combustíveis sustentáveis na aviação europeia, com o objetivo de reduzir as emissões do setor.

A informação surge num contexto de receio sobre o abastecimento de combustível para a aviação devido às perturbações nos mercados energéticos associadas ao conflito no Médio Oriente.

O SAF poderá contribuir para diversificar as fontes de abastecimento e reduzir a dependência dos combustíveis fósseis convencionais, mas a sua capacidade atual de produção ainda é limitada.