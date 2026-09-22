Economia

França: Centenas de bombas de gasolina registam ausência de gasóleo ou gasolina

Há 1.500 postos em solo francês sem combustível, em reflexo dos cortes na distribuição resultantes da guerra no Golfo. Representam 15% do total, mas o problema vai mais além.
França: Centenas de bombas de gasolina registam ausência de gasóleo ou gasolina
Engin Akyurt/Unsplash
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A escassez de combustíveis já não está retratada exclusivamente nos preços altos. Agora, a falta de combustíveis já afeta diretamente os franceses... e não há luz ao fundo do túnel.

Cerca de 1.500 postos de combustível em França estavam sem gasóleo ou gasolina, no domingo. Os próprios reportaram a situação. O mesmo é dizer que cerca de 15% das bombas estavam com falta de abastecimento. O cenário torna tangível a supressão de distribuição que se regista desde março.

Na origem está, invariavelmente, a guerra entre EUA, Irão e Israel, que provocou um corte acentuado das travessias do Estreito de Ormuz, por onde passa, em condições normais, 20% do mercado global de petróleo.

Ora, por um lado, o receio do adensar da crise pode ter levado mais consumidores a atestar os seus depósitos. Por outro, poderemos estar perante uma "corrida às bombas", que faria escassear ainda mais os produtos refinados. É que, a meio da semana passada, eram entre 7% e 9% os postos com falta de gasóleo ou gasolina. Significa isto que o indicador disparou numa questão de dias.

Em simultâneo, as margens de refinação (com impacto direto nos preços) continuam próximas de máximos históricos e os preços do gasóleo marcavam 2,39 euros por litro na Europa, esta segunda-feira, revelaram as contas da Reuters.

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