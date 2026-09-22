França: Centenas de bombas de gasolina registam ausência de gasóleo ou gasolina

A escassez de combustíveis já não está retratada exclusivamente nos preços altos. Agora, a falta de combustíveis já afeta diretamente os franceses... e não há luz ao fundo do túnel.

Cerca de 1.500 postos de combustível em França estavam sem gasóleo ou gasolina, no domingo. Os próprios reportaram a situação. O mesmo é dizer que cerca de 15% das bombas estavam com falta de abastecimento. O cenário torna tangível a supressão de distribuição que se regista desde março.

Na origem está, invariavelmente, a guerra entre EUA, Irão e Israel, que provocou um corte acentuado das travessias do Estreito de Ormuz, por onde passa, em condições normais, 20% do mercado global de petróleo.

Ora, por um lado, o receio do adensar da crise pode ter levado mais consumidores a atestar os seus depósitos. Por outro, poderemos estar perante uma "corrida às bombas", que faria escassear ainda mais os produtos refinados. É que, a meio da semana passada, eram entre 7% e 9% os postos com falta de gasóleo ou gasolina. Significa isto que o indicador disparou numa questão de dias.

Em simultâneo, as margens de refinação (com impacto direto nos preços) continuam próximas de máximos históricos e os preços do gasóleo marcavam 2,39 euros por litro na Europa, esta segunda-feira, revelaram as contas da Reuters.