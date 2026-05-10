Francesca Bria: "Os oligarcas da tecnologia estão a controlar os media"

A economista da inovação Francesca Bria alerta para o facto de os oligarcas da tecnologia estarem a controlar os media e refere que é uma profissão que está a ser alvo de ataque.

A professora da UCL, conselheira da ONU e da UE, listada na Forbes como uma das 50 mulheres mais influentes na área de tecnologia começa por dizer, em entrevista à Lusa, que em primeiro lugar é preciso não ter medo.

"Se tivermos medo, a extrema-direita ganha porque ganham sempre assustando as pessoas", diz a economista, que foi uma das oradoras este ano do congresso da APDC (Digital Business Congress), em Lisboa.

Portanto, "acho que a comunicação social é a primeira vítima deste sistema, há uma elevada concentração de poder nos media, os oligarcas da tecnologia estão a controlar os media agora", aponta.

Isso acontece não só nos media digitais, diz. Nos EUA, Ellison, "agora controla a Paramount e o TikTok e todos os media, na verdade", refere.

David Ellison é presidente executivo (CEO) da Skydance Media e Paramount e faz parte do grupo de bilionários investidores liderados pelo seu pai, Larry Ellison, que controlam as operações do TikTok nos EUA.

"Acho que há um ataque aos media democráticos, há também um ataque aos jornalistas e à sua capacidade de produzir conteúdo verificado com fontes para fazer um trabalho jornalístico de investigação real que possa desafiar o poder", considera a economista.

No fundo, diz, "há um ataque à ideia de jornalismo numa sociedade democrática".

Criar alternativas "também significa criar um espaço para que a comunicação social democrática continue a existir", prossegue, sublinhando que "não há democracia sem a independência dos media".

Por exemplo, "se observar o impacto da IA [inteligência artificial] no trabalho intelectual, verá que já existem notícias falsas, 'deepfakes, conteúdos criados pela IA sem pagar aos jornalistas".

"Quem vai pagar aos jornalistas? Esta é uma profissão que está em risco", admite.

"Precisamos de defender o nosso pensamento crítico. Sim, a nossa capacidade de pensar criticamente, mas também de realizar este trabalho tão importante", acrescenta Francesca Bria.

A importância do jornalista "não é apenas criar conteúdo, mas sim ir para o terreno, falar com as pessoas, ter fontes, saber identificar informação relevante e desafiar o poder", reforça.

"Este é o quarto poder", remata, recordando o icónico filme de Orson Welles "Citizen Kane", que retrata isso mesmo.

Francesca Bria é uma economista da inovação e lidera a Iniciativa EuroStack sobre a Soberania Digital da Europa (www.euro-stack.info).

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