Frente Comum exige aumento salarial de 15% em 2024

Em 24 de outubro de 2022, o Governo, a Federação de Sindicatos da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (FESAP) e a Frente Sindical coordenado pelo Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos (STE) assinaram um acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da administração pública.