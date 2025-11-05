Fórum para Competitividade prevê crescimento de 1,9% em 2025 mas meta do Governo é possível

O Fórum para a Competitividade acredita que a previsão do Governo de um crescimento de 2% ainda poderá ser alcançada, mas estima que o PIB vai crescer 1,9%, segundo uma nota de conjuntura divulgada esta quarta-feira, 5.O Produto Interno Bruto (PIB) acelerou mais do que o esperado no terceiro trimestre, de 1,8% para 2,4%, nota o Fórum para a Competitividade, sendo que "o contributo positivo da procura interna manteve-se próximo do observado no trimestre anterior, enquanto o contributo negativo da procura externa líquida foi menos acentuado".Neste cenário e tendo em conta os indicadores já disponíveis para os últimos meses, "é possível que tenha havido algum abrandamento da atividade no início do 4.º trimestre, mas não muito significativo, sendo necessário aguardar por mais sinais e indicadores para confirmar esta eventual tendência".Assim, o Fórum considera que "é mais provável que a média anual de crescimento do PIB de 2025 se acabe por fixar nos 1,9%, mas o valor de 2,0%, como inscrito no Orçamento de Estado para 2026, poderá ser ainda alcançado".Entre as instituições que seguem a economia portuguesa, o Governo é o mais otimista nas previsões para o crescimento deste ano.Por outro lado, "há unanimidade das diferentes instituições de que o crescimento em 2026 será ligeiramente melhor do que o registado em 2025", nota o Fórum para a Competitividade.No cenário macroeconómico, o Governo PSD/CDS-PP prevê que o Produto Interno Bruto cresça 2% neste ano e 2,3% em 2026..Fórum para a Competitividade vê PIB português a crescer entre 1,4% e 1,9% este ano