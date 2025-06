Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema de 2023 vai abranger mais 23 projetos

O FATC foi criado em 2018 com mecanismos de incentivo ('cash rebate') para rodagens em Portugal, como o filme "Velocidade Furiosa 10" e a série "Rabo de Peixe", e tem tido uma procura superior à capacidade financeira disponível, em particular porque é encarado, entre as produtoras portuguesas, como uma alternativa aos apoios financeiros anuais do ICA.