Fundo de pensões do Canadá vai vender participação de 5,4% na EDP

O CEO da EDP, Miguel Stilwell d'Andrade
O fundo de pensões do Canadá (Canada Pension Plan) um dos maiores do mundo, pretende vender a participação de 5,4% na EDP, disse a empresa portuguesa, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a mesma nota, a EDP disse que o fundo lhe comunicou “a sua intenção de vender até 224.476.093 ações representativas de até 5,4% do capital social da EDP, S.A.". 

Recorde-se que a empresa apresentou resultados na quarta-feira, com uma queda de 12% no lucro, e a reação dos mercados foi negativa: as ações desvalorizaram perto de 10% nos dias seguintes.

