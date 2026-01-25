Futebol feminino já vale mais de 1,7 mil milhões de euros

O futebol feminino continua a bater recordes, alavancado pelos clubes ingleses e espanhóis.

Em 2025, os quinze maiores clubes com maior volume de faturação atingiram 1,75 mil milhões de euros, de forma agregada. Em causa está um aumento de 35% face a 2024, de acordo com os dados recolhidos pela Deloitte, no âmbito do estudo Football Money League.

Para tal, o Arsenal FC, campeão da Europa, deu um dos grandes contributos, de tal forma que faturou mais do que qualquer outro clube. Em causa está o equivalente a 25,6 milhões de euros, mais 43% do que no exercício anterior.

Seguem-se o Chelsea FC (25,4 milhões) e o FC Barcelona (22 milhões). De assinalar que 46% do volume de faturação dos 15 clubes que lideram nesta métrica dizem respeito a estes três clubes.

Entre as conclusões do estudo está a ideia de que a transição da fase inicial para a fase consolidada exige tempo e investimento. Na visão de Jennifer Haskel, líder da área de Conhecimento e Perspetivas para o Grupo do Negócio Desportivo na Deloitte, "o futebol feminino está a traçar o próprio caminho".

Neste âmbito, destacam-se "novas parcerias com marcas, novas estratégias de vendas de bilhetes e a dedicação para compreender totalmente a evolução dos adeptos".