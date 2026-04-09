G7 debate impacto económico da guerra na próxima semana nos EUA

Os ministros das Finanças do G7 reúnem-se na próxima quarta-feira, em Washington (EUA), para coordenar a resposta ao impacto económico da crise no Médio Oriente, disse esta quinta-feira, 9, o ministro da Economia francês.

Numa entrevista à France Info, Roland Lescure informou que viajará na próxima semana para Washington, onde presidirá a uma reunião do G7 de ministros das Finanças na próxima quarta-feira, para reforçar a cooperação entre os membros: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido e Japão.

Segundo o ministro, este encontro visa “coordenar, trocar informações, avaliar os diagnósticos e agir” face à volatilidade dos mercados energéticos, uma vez que a situação é “extremamente mutável” e “requer coordenação internacional”.

Perante a situação energética, muitos governos implementaram medidas para limitar o impacto das dificuldades de abastecimento e do forte aumento dos preços da energia, apesar da incerteza sobre a duração do conflito e a extensão das hostilidades.

O Grupo dos Sete, ou G7, é o grupo dos países mais industrializados do mundo, composto por: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido e Japão.