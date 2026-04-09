Economia

G7 debate impacto económico da guerra na próxima semana nos EUA

Roland Lescure, ministro francês, diz que há que avaliar e agir, ” face à volatilidade dos mercados energéticos, uma vez que a situação é “extremamente mutável” e “requer coordenação internacional”
Roland Lescure, ministro das Finanças francês
Roland Lescure, ministro das Finanças francês
Publicado a

Os ministros das Finanças do G7 reúnem-se na próxima quarta-feira, em Washington (EUA), para coordenar a resposta ao impacto económico da crise no Médio Oriente, disse esta quinta-feira, 9, o ministro da Economia francês.

Numa entrevista à France Info, Roland Lescure informou que viajará na próxima semana para Washington, onde presidirá a uma reunião do G7 de ministros das Finanças na próxima quarta-feira, para reforçar a cooperação entre os membros: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido e Japão.

Segundo o ministro, este encontro visa “coordenar, trocar informações, avaliar os diagnósticos e agir” face à volatilidade dos mercados energéticos, uma vez que a situação é “extremamente mutável” e “requer coordenação internacional”.

Perante a situação energética, muitos governos implementaram medidas para limitar o impacto das dificuldades de abastecimento e do forte aumento dos preços da energia, apesar da incerteza sobre a duração do conflito e a extensão das hostilidades.

O Grupo dos Sete, ou G7, é o grupo dos países mais industrializados do mundo, composto por: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido e Japão.

Roland Lescure, ministro das Finanças francês
G7 decide não libertar reservas estratégicas de petróleo
EUA
G7
Operação Fúria Épica
Roland Lescure
impacto económico

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt