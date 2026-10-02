Economia

G7 vai libertar até 100 milhões de barris de petróleo para baixar preços

Emmanuel Macron afirmou que não haverá "qualquer proibição" das exportações de gasóleo entre os países que integram o Grupo dos Sete.
G7 vai libertar até 100 milhões de barris de petróleo para baixar preços
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Os países do G7 vão libertar "até 100 milhões de barris" de gasóleo e petróleo bruto nos próximos quatro meses para aliviar a pressão sobre os mercados energéticos, anunciou esta sexta-feira, 2 de outubro o Presidente francês, Emmanuel Macron.

O líder francês afirmou ainda que não haverá "qualquer proibição" das exportações de gasóleo entre os países que integram o Grupo dos Sete (G7), que reúne os sete países mais ricos do mundo.

Segundo o chefe de Estado francês, cujo país assume atualmente a presidência rotativa do G7, as medidas acordadas pelas sete principais economias industrializadas "deverão fazer baixar os preços" dos combustíveis.

O G7 é composto pela Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido e Japão, com a União Europeia (UE) a participar também nas reuniões do grupo.

Antes deste anúncio de Macron, a presidência irlandesa do Conselho da UE divulgou que os embaixadores dos Estados-membros do bloco europeu iam debater esta sexta-feira à tarde em Bruxelas a situação energética atual, com destaque para o gasóleo.

“O mercado do gasóleo encontra-se atualmente em situação de grande escassez, o que está a provocar preços elevados para os consumidores em todo o mundo”, reconheceu um porta-voz da presidência semestral do Conselho da UE.

A Comissão Europeia avisou esta sexta-feira que uma proibição da exportação de gasóleo, ponderada pelos Estados Unidos, “não beneficiaria ninguém” e colocaria em causa o estatuto de Washington como “parceiro fiável”.

“Rejeitamos totalmente qualquer proibição da exportação de gasóleo. Uma proibição desse tipo não beneficiaria ninguém e comprometeria a nossa confiança nos Estados Unidos enquanto parceiro fiável”, advertiu a porta-voz da Comissão Europeia Anna-Kaisa Itkonen na conferência de imprensa diária.

Este aviso foi deixado numa altura em que os Estados Unidos estão a ponderar proibir as suas exportações de petróleo e depois de, na quinta-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter defendido que os países europeus deveriam libertar as suas reservas desse combustível “para mitigar as perturbações do mercado”.

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