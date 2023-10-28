Galamba já nem arrisca data para reabertura da Linha da Beira Alta

O ministro João Galamba já não consegue prever quando será reaberta a Linha da Beira Alta. O Ministério das Infraestruturas recusa apresentar uma nova data para que os comboios voltem a circular entre a Pampilhosa e a Guarda. Os atrasos nas obras a cargo da Infraestruturas de Portugal (IP) sucedem-se e a CP, que põe os comboios a circular, teve de abrir um concurso para garantir autocarros de substituição pelo menos até ao final de agosto..Quando a Linha da Beira Alta fechou para obras, em 19 de abril do ano passado, a IP estimou que os comboios voltariam aos carris em janeiro deste ano. No arranque de 2023, a gestora da rede ferroviária comunicou à CP e aos operadores de mercadorias (Medway e Captrain/Takargo) que a nova data de reabertura seria 12 de novembro..Em 16 de maio, João Galamba reafirmou a data de reabertura prevista pela IP. "Estamos a fazer um esforço imenso em termos das nossas equipas e das equipas das quatro empreitadas que estão a correr. Estamos, de facto, comprometidos em reabrir a linha no dia 12 de novembro", afirmou o ministro, citado pela Lusa, após visitar as obras no sub-troço Mangualde-Celorico da Beira..Concurso para os autocarros O verão passou, mas os carris continuaram por repor. Em meados de setembro, o jornal Público deu conta que a data de reabertura iria atrasar-se de novo, sem nova previsão. Após perguntas de deputados, o gabinete de João Galamba assumiu que falhou a previsão. "O momento da reabertura do troço Pampilhosa-Guarda da Linha da Beira Alta está em avaliação, em concertação entre todas as empreitadas em curso no troço encerrado. Logo que esteja definida, a data concreta para a reabertura deste troço será comunicada a todos os stakeholders [intervenientes] envolvidos", respondeu o ministério ao grupo parlamentar do Chega..À cautela, a CP já está à procura de empresas para mais oito meses de autocarros a servirem a Linha da Beira Alta. "O concurso público foi lançado como medida de continuidade. Em virtude dos conhecidos atrasos nas obras da Linha da Beira Alta, é imperativo garantir que o transporte dos passageiros continue a ser assegurado por autocarros", justifica ao Dinheiro Vivo fonte oficial da transportadora. O novo contrato vai entrar em vigor a partir de 1 de janeiro e o preço-base da adjudicação é de 3,358 milhões de euros..A empresa pública ferroviária acrescenta que o prazo de oito meses "é apenas preventivo" e conta que os comboios voltem antes do final de agosto: "É mais simples antecipar o término do contrato assim que a linha reabrir, do que prolongar o mesmo em caso de atraso"..Quanto mais tempo a Linha da Beira Alta demorar a reabrir, maior terá de ser o esforço da CP para recuperar os passageiros perdidos em mais de ano e meio de obras. Assim que o serviço ferroviário for retomado, os passageiros irão sentir mais conforto, mas a redução do tempo de viagem - entre 25 e 30 minutos - deve-se sobretudo ao fim das restrições de velocidade que existiam antes da modernização da via e à supressão de passagens de nível. Ou seja, é apenas uma recuperação de tempo face ao cenário que vigorava antes do início das obras..Obra de 550 milhões de euros No investimento total de 550 milhões de euros (com mais de dois terços de verba comunitária), está ainda prevista a construção da Concordância da Mealhada. Com a ligação direta da Linha do Norte à Linha da Beira Alta, um comboio do Porto até Guarda, por exemplo, deixará de precisar de inverter a marcha na estação da Pampilhosa..A modernização da Beira Alta vai favorecer, sobretudo, a área logística. Diariamente, poderão circular até 25 comboios com 750 metros de comprimento (em vez de 400) e a velocidades mais constantes. Transportar carga pelo caminho-de-ferro será mais barato em 30% do que antes das obras. Até lá, no entanto, as mercadorias apenas poderão circular na Linha da Beira Baixa, com menos capacidade de carga, o que aumenta os custos operacionais..Resta saber quando é que as empresas de logística poderão sentir os benefícios do investimento: ainda esta semana, junto à estação de Mangualde, era possível ver tratores sobre a terra batida. Linha, nem vê-la; apenas postes e fios de catenária estavam no terreno, segundo as imagens da TVI. Na Beira Alta, os passageiros (resistentes) vão continuar na estação a esperar pelo autocarro.