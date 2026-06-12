Gasóleo baixa três cêntimos e gasolina sobe um cêntimo na próxima semana, prevê Anarec

A Anarec prevê movimentos opostos nos preços dos combustíveis em Portugal na próxima semana, com o gasóleo a recuar três cêntimos por litro e a gasolina simples 95 aumentar um cêntimo.

Estas previsões baseiam‑se nos valores divulgados pela Direção‑Geral de Energia e Geologia (DGEG) e nas variações registadas até ao fecho do mercado esta quinta‑feira.

Com esse cálculo, a média da gasolina 95 deverá situar‑se em 1,925 euros/litro a partir da próxima segunda‑feira, enquanto o gasóleo simples ficará em torno de 1,854 euros/litro.

A Anarec lembra, contudo, que a média final só será confirmada no fecho dos mercados no dia de hoje, depois das cotações internacionais terem sido atualizadas.

O preço efetivo para o consumidor pode variar entre postos de abastecimento, dependendo da marca, localização e estratégias comerciais de cada operador.

Assim, um aumento da média nacional não implica necessariamente que todos os postos reajustem os preços na mesma proporção — e o mesmo vale para uma descida.

A instabilidade nos mercados mundiais do petróleo continua a condicionar estas flutuações.

Apesar de descidas pontuais nas cotações — tanto do Brent como do WTI — a tensão geopolítica no Médio Oriente mantém a volatilidade, o que dificulta previsões mais firmes para as próximas semanas.