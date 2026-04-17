Gasóleo desce 11 cêntimos na próxima semana e poderá ficar abaixo dos dois euros por litro

O preço do gasóleo deverá descer 11 cêntimos e o da gasolina deverá manter-se inalterado na próxima semana , refletindo o recuo das cotações internacionais, de acordo com fonte do mercado.

Com base nos valores atuais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e tendo em conta as previsões das subidas com os valores da abertura do mercado, a partir de segunda-feira, o preço médio do gasóleo simples deverá situar-se nos 1,967 euros por litro e o da gasolina simples 95 nos 1,929 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

Além disso, as descidas extraordinárias das taxas do ISP ((Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos) que o Governo tem vindo a aprovar poderão também baixar os valores previstos.

Os preços do petróleo caíam hoje mais de 2%, após a subida de quinta-feira, perante uma possível acalmia do conflito no Médio Oriente a sobrepor-se aos receios de quebra devido ao bloqueio do Estreito de Ormuz.