Gasóleo desce 4 cêntimos e gasolina sobe 2,5 cêntimos na próxima semana

O preço do gasóleo deverá descer quatro cêntimos e o da gasolina deverá subir 2,5 cêntimos na próxima semana, refletindo a evolução das cotações internacionais.

As previsões de evolução dos preços foram cedidas à agência Lusa pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) e têm já o valor do IVA incluído.

Com base nos valores atuais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e tendo em conta as previsões com os valores da abertura do mercado, a partir de segunda-feira, o preço médio do gasóleo simples deverá situar-se nos 1,928 euros por litro e o da gasolina simples 95 nos 1,921 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

Além disso, as descidas extraordinárias das taxas do ISP (Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos) que o Governo tem vindo a aprovar poderão também alterar os valores previstos.

O preço do petróleo Brent, de referência na Europa, para entrega em junho, estava hoje a avançar 0,89% para 106,01 dólares, pressionado em alta pela manutenção do bloqueio do estreito de Ormuz.