Gasóleo sobe 3 cêntimos por litro, mas gasolina recua 1 cêntimo

Os preços do gasóleo e da gasolina mexem em sentido inverso nos postos de combustível, esta semana.

A serem esta segunda-feira (8 de junho) confirmadas pela ERSE – no seu Relatório Semanal dos Preços de Combustíveis – as estimativas divulgadas pelo ACP no final da semana, o litro de gasóleo simples fica 3 cêntimos mais caro, ao passo que o preço da gasolina 95 baixa 1 cêntimo por litro.

Esta moderação na subida do gasóleo deve-se ao facto de o Governo ter avançado na passada sexta-feira com alterações no desconto extraordinário no ISP através de portaria, contrariando o cenário de estabilidade fiscal que se previa. O desconto no gasóleo foi reforçado em 0,765 cêntimos por litro para mitigar a escalada que se avizinhava, ao passo que na gasolina o ajuste foi apenas marginal (menos 0,021 cêntimos de desconto).

Tendo por base os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) da passada sexta-feira, dia 5 de junho, o preço médio do litro de gasóleo estava nos 1,86 euros, ao passo que o da gasolina ascendia a 1,928 euros.

Contas feitas com estes novos ajustes fiscais, a partir desta segunda-feira, o preço médio do gasóleo simples vai subir para 1,89 euros por litro, ao passo que a gasolina se fixa nos 1,918 euros. Assim, encher um depósito de 50 litros com gasóleo vai custar cerca de 94,50 euros, e cerca de 95,90 euros com gasolina 95.

Comparativamente, verifica-se que os dois preços voltam a ficar mais próximos, depois de o gasóleo chegar mesmo a ser mais caro que a gasolina no contexto da guerra no Médio Oriente, em função do corte da oferta.

A situação viria mais tarde a inverter-se, repondo-se a tendência histórica, que aponta para o litro de gasolina custar mais do que o de gasóleo.

Em todo o caso, importa fazer a ressalva de que esta estimativa é anterior a serem conhecidas as variações do preço do barril de crude na sessão de sexta-feira dos mercados internacionais.