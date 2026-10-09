Economia

Gasolina sobe cinco cêntimos e aproxima-se do preço do gasóleo que cai um cêntimo na segunda-feira

Os preços dos combustíveis vão seguir tendências opostas na próxima semana, com o gasóleo a recuar para 2,136 euros por litro face aos 2,123 euros do litro de gasolina, que volta a disparar.
Gasolina sobe cinco cêntimos e aproxima-se do preço do gasóleo que cai um cêntimo na segunda-feira
Foto: D.R.
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Os combustíveis vão mexer em sentido contrário na próxima semana. O gasóleo baixa 1 cêntimo e a gasolina sobe 5 cêntimos, na próxima semana.

Até esta sexta-feira, 9 de outubro, o preço médio do litro de gasóleo simples custava 2,146 euros, ao passo que a gasolina simples 95 estava nos 2,073 euros, de acordo com os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Caso se confirmem estas alterações, o diesel recua para 2,136 euros, ao passo que a gasolina avança para 2,123 euros por litro.

Estas mexidas não são necessariamente transversais a todo o setor e, de qualquer forma, não são uma certeza. É que a indústria aguarda o fecho da sessão desta sexta-feira nos mercados financeiros, assim como a eventual alteração do Governo ao desconto no Imposto sobre Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP).

Recorde-se que os preços continuam altos em função da redução da oferta de petróleo no mercado e do aumento dos custos de refinação. Na origem está a guerra no Médio Oriente e o consequente bloqueio do estreito de Ormuz.

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