Gasolina sobe quatro cêntimos e gasóleo um cêntimo na próxima semana

Os preços dos combustíveis em Portugal vão voltar a subir na próxima semana, com a gasolina 95 simples a aumentar em média quatro cêntimos por litro e o gasóleo simples um cêntimo por litro.

As previsões do aumento dos preços foram cedidas à Lusa pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC).

Com base nos valores atuais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), e tendo em conta as previsões das subidas com os valores do fecho do mercado na quinta-feira, o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 2,016 euros por litro a partir de segunda-feira, enquanto o gasóleo simples poderá atingir os 1,970 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

O aumento dos preços dos combustíveis acontece num contexto de forte tensão geopolítica no Médio Oriente, com os preços do petróleo pressionados pelo encerramento do estreito de Ormuz e pela volatilidade dos mercados internacionais.

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em julho terminou na quinta-feira no mercado de futuros de Londres com uma apreciação quase impercetível de 0,09%, para 105,72 dólares.

Esta sexta-feira, o crude do Mar do Norte, de referência na Europa, já ultrapassava os 107 dólares por barril.