Gasolina volta a ficar mais cara que o gasóleo na próxima semana

Os combustíveis deverão mexer de forma oposta, na segunda-feira.

As estimativas divulgadas pelo ACP indicam que o preço do litro de gasóleo simples vai cair 7,5 cêntimos, ao passo que a gasolina 95 simples vai ficar mais cara 1,5 cêntimos por litro.

A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) aponta para preços médios de 2,071 euros e 1,989 euros, respetivamente, nesta sexta-feira, 28 de agosto. A confirmarem-se as previsões do ACP, a próxima semana vai abrir, assim, com preços na ordem de 1,996 euros por litro de gasóleo simples e 2,004 euros por litro de gasolina 95 simples. No entanto, há ainda outras contas por fazer.

Por um lado, há que esperar pelo fim das negociações dos contratos futuros de petróleo bruto. É que, até ao final do dia, o preço pode alterar-se, com possíveis efeitos nos preços praticados nos postos de combustível, a partir de segunda-feira. Para já, não há grande variação a assinalar, na medida em que os futuros de Brent estão a recuar 0,38% nesta sexta-feira, para 88,18 dólares por litro

Ao mesmo tempo, há que fazer contas ao ISP. Com a guerra no Médio Oriente a pôr os preços dos combustíveis em forte alta, o Governo opta por atenuar os efeitos atrás de uma redução da carga fiscal. O imposto sobre os combustíveis é, por isso, alvo de um aumento de um desconto quando os preços sobem e uma redução do mesmo quando estes descem.

No caso, antecipam-se variações inversas no que respeita ao ISP sobre o diesel e a gasolina.