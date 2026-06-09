Economia

Gastos com armas nucleares aumentam 19% e atingem recorde de 103 mil milhões

Segundo um relatório elaborado pela ICAN, os gastos diários com arsenais nucleares seriam suficientes para retirar dois milhões de pessoas da insegurança alimentar.
Gastos com armas nucleares aumentam 19% e atingem recorde de 103 mil milhões
FOTO: EPA / TOMMASO FUMAGALLI
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Um novo relatório da Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares (ICAN) revela que, em 2025, as nove potências nucleares reconhecidas gastaram um total recorde de 118,8 mil milhões de dólares — cerca de 103 mil milhões de euros — em armamento atómico, um aumento de 19% face a 2024.

A dimensão destas despesas preocupa a ICAN porque coincide com um ambiente internacional mais volátil, onde especialistas consideram o risco de uso de armas nucleares o mais elevado desde o fim da Guerra Fria.

Para a coligação, vencedora do Prémio Nobel da Paz em 2017, investir massivamente em arsenais equivale a procurar segurança através de uma “promessa falsa” que, na prática, agrava a insegurança global. “É inconcebível que estes nove países estejam a gastar milhares de milhões numa falsa promessa de segurança”, alerta Susi Snyder, diretora de programas da ICAN e coautora do estudo.

Os Estados Unidos encabeçam os gastos, com 60 mil milhões de euros — mais do que a soma das despesas das restantes potências e também registaram o maior aumento percentual (22%), seguidos do Paquistão (18%) e do Reino Unido (17%).

Em termos absolutos, a China ocupou o segundo lugar, com despesas de 11,7 mil milhões de euros), seguida do Reino Unido (10,9 mil milhões), que em 2025 ultrapassou a Rússia (8,2 mil milhões). A lista prossegue com a França (6,7 mil milhões), a Índia (2,4 mil milhões), o Paquistão (1,3 mil milhões), Israel (mil milhões) e a Coreia do Norte (568 milhões).

Para sublinhar o contraste entre gastos militares e necessidades sociais, a ICAN calcula que os gastos diários com arsenais nucleares seriam suficientes para retirar dois milhões de pessoas da insegurança alimentar.

A organização alerta ainda para programas de modernização e manutenção nuclear que se estendem por décadas — em alguns casos projetados para atravessar o próximo século — o que, na sua ótica, representa um desvio sistemático de recursos face a prioridades humanitárias e de bem‑estar.

O relatório destaca também o ganho financeiro do sector privado, uma vez que 32,9 mil milhões em receitas foram atribuídos a contratos relacionados com armas nucleares. Entre os principais beneficiários estão empresas norte‑americanas como Honeywell (4,6 mil milhões), Lockheed Martin (3,9 mil milhões), Fluor (3,3 mil milhões) e Northrop Grumman (2,7 mil milhões de euros).

Renomadas empresas de outros sectores surgem igualmente na lista, é o caso do consórcio Airbus (679 milhões), a Boeing (550 milhões) e a britânica Rolls‑Royce (1,3 mil mil milhões).

Gastos com armas nucleares aumentam 19% e atingem recorde de 103 mil milhões
Gastos militares globais subiram 2,9%, com os EUA em queda por causa da Ucrânia
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