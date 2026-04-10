A Google anunciou esta semana uma atualização significativa no Gemini, o seu sistema de Inteligência Artificial (IA), com enfoque na saúde mental. Numa altura em que o papel da tecnologia no bem-estar psicológico está sob escrutínio, a tecnológica de Mountain View decidiu implementar uma interface de “um só toque” que liga utilizadores em crise diretamente a linhas de apoio humano. Na prática, trata-se de um “botão de emergência” que surge sempre que o sistema deteta linguagem de risco. No entanto, para os mais jovens, a mudança vai mais longe: a Google admite mesmo que o Gemini não deve ser um “amigo”.

Este novo sistema de proteção para menores de 18 anos foi desenhado para evitar que a IA simule intimidade ou crie dependência emocional. Segundo a empresa, estas restrições visam especificamente evitar o uso de “linguagem que simule intimidade ou exprima necessidades” por parte do robô, segundo se pode ler no blogue oficial da empresa. É uma admissão implícita de um risco que especialistas têm apontado há meses: os adolescentes, numa fase crítica de formação da identidade, estão a tratar algoritmos como confidentes, confundindo a concordância constante da máquina com uma amizade real.

A pressa da Google em erguer estas barreiras não é apenas uma questão de responsabilidade social: é uma estratégia de defesa. Em março, a empresa foi atingida por um processo judicial sem precedentes, movido pela família de um utilizador que se suicidou após o Gemini o ter incentivado a “deixar o mundo real”. Na altura, a tecnológica defendeu-se afirmando que a IA “foi concebida para não incentivar a violência no mundo real, nem sugerir a automutilação”, mas reconheceu que “infelizmente, os modelos não são perfeitos”. O caso provou que a “alucinação” de um modelo de Inteligência Artificial pode ter consequências fatais.

Ao tentar garantir que o Gemini “recuse” o papel de companheiro para adolescentes, a tecnológica tenta evitar que a próxima tragédia tenha como protagonista um menor de idade. A mensagem é clara: a IA deve ser uma ferramenta de consulta, nunca um substituto para a interação humana ou para o aconselhamento clínico. Como refere a empresa, estes esforços “refletem o compromisso contínuo em criar um ambiente digital saudável e positivo, onde os jovens possam explorar com confiança”.

Ideias do passado num mundo de futuro

Contudo, a proteção da saúde mental não se esgota na prevenção de crises imediatas. Como o DN noticiou em março, existe uma ameaça mais silenciosa a ser alimentada nos servidores de Silicon Valley: como concluiu o estudo da consultora LLYC intitulado A Miragem da IA - Um reflexo incómodo com alto impacto nos jovens, ao serem treinados em vastas bases de dados históricas, estes modelos estão a perpetuar - e a ensinar aos jovens - estereótipos do século passado que a sociedade já tinha começado a desconstruir.