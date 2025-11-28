Gonçalo Matias: "A reforma que hoje empreendemos consegue atingir uma redução de 300 cargos dirigentes"

Gonçalo Matias, ministro do Estado e da Reforma do Estado, afirmou esta sexta-feira, 28 de novembro, que a reforma que hoje foi apresentada em Conselho de Ministros reduz 300 cargos de dirigentes, o que "significa aproximar a decisão de quem é objeto" dessa decisão.Na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, Gonçalo Matias apresentou reformas nos ministérios da Economia e da Coesão Territorial, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Ambiente e Energia."Há um objetivo também aqui de redução de dirigentes e posso avançar que a reforma que hoje empreendemos consegue atingir uma redução de 300 cargos dirigentes", afirmou o governante."O que significa aproximar a decisão de quem é objeto dessa decisão, eliminado cargos intermédios", acrescentou o governante. .Reforma do Estado: Governo reduz de 18 para 7 as entidades sob alçada do Ministério da Educação. FCT extinta.Reforma administrativa não quer "reduzir o Estado", diz ministro Gonçalo Saraiva Matias