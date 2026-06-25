Google Meet passa a traduzir reuniões em direto para português. E há novas bolsas para estudantes

Fazer uma reunião online com colegas de vários países e ouvir a voz deles traduzida em tempo real para português, mantendo o tom e a emoção original, sem pausas artificiais passa a ser possível com o Google Meet, o serviço de videochamada da tecnológica americana. A novidade foi apresentada esta quinta-feira (25 de junho) no evento Google Cloud AI Live Lisboa, que deu a conhecer novidades que prometem aproximar a Inteligência Artificial (IA) do quotidiano dos portugueses.

Sob o conceito de "Empresa Agêntica" — onde a IA deixa de ser um mero assistente de texto para passar a agir e a colaborar de forma autónoma —, a Google Cloud revelou novidades que colocam a língua portuguesa no centro das atenções.

As maiores novidades para o utilizador comum e para os profissionais chegam através do Google Workspace (as ferramentas de trabalho diárias como o Gmail, Documentos e Meet), que passam a contar com melhorias em "português de Portugal".

Além das referidas traduções em tempo real mo Meet -- possibilitadas pelo Gemini 3.5 Live Translate, em que o sistema é capaz de traduzir voz para voz em direto (suportando mais de 70 idiomas e preserva a entoação, o ritmo e o tom de voz de quem fala (este mês o sistema está ainda em testes para utilizadores empresariais), passa a ser possível criar vídeos para o trabalho ou para projetos pessoais mais facilmente através do Google Vids.

A nova funcionalidade Slides-to-Vids permite transformar apresentações de diapositivos (slides) estáticas em vídeos dinâmicos com vozes de IA nativas em português. Além disso, os criadores vão poder escolher avatares realistas e ajustar o seu "tom emocional" (por exemplo, pedir um avatar mais entusiasmado ou mais formal) para se adequar à mensagem.

Empresas portuguesas que estão a usar a IA

A transição para a era da IA está a refletir-se na forma como as empresas a utilizam no contacto com o público. No evento de Lisboa, várias marcas nacionais partilharam como estão a utilizar as plataformas da Google Cloud para beneficiar os seus clientes.

Foi o caso da NOS, que divulgou como com a iniciativa "Scale AI", utilizando soluções de inteligência artificial Google, a operadora alcançou uma taxa de automatização de 70% no atendimento ao cliente e conseguiu reduzir o tempo necessário para resolver problemas de serviço em 25%. A Sonae MC aliou-se à Google Cloud para reforçar a segurança das suas operações através de IA e assegurou que, mesmo em caso de um incidente tecnológico grave, consegue repor todas as suas operações críticas em menos de 20 horas.

Na área financeira, o banco do Estado, a Caixa Geral e Depósitos, divulgou estar a usar capacidades de computação em nuvem e IA da gigante tecnológica norte-americana para acelerar a sua própria transformação, com o objetivo de criar processos mais eficientes e melhorar a experiência de atendimento aos seus clientes.

Também a retalhista de luxo Farfetch disse está a tirar partido de dados complexos para criar percursos de compra hiperpersonalizados, garantindo que o utilizador encontra exatamente o que procura de forma "mais rápida e intuitiva".

Formação para estudantes, profissionais e médicos

A Google Cloud anunciou ainda investimento na capacitação digital do talento português, através de apoio a estudantes universitários, com um financiamento de 1 milhão de dólares para dar formação em competências avançadas de IA a mais de 7.000 estudantes do ensino superior em Portugal (via Google.org).

Foi ainda divulgada a iniciativa "Impulso AI", desenvolvida em parceria com a APDC, que deu já formação presencial a mais de 2000 profissionais em todo o país para que possam aplicar IA no seu trabalho diário.

Foi ainda estabelecida uma parceria entre a Google e a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) para garantir que os futuros médicos saibam como usar as mais recentes ferramentas de IA para melhorar os diagnósticos e os cuidados de saúde em Portugal.

A Google Cloud reforça que o futuro da inteligência artificial no país já não se resume a planos teóricos, mas sim a ferramentas práticas que falam a nossa língua e facilitam o dia a dia de todos os cidadãos.