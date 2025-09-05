Google multada na Europa em quase 3 mil milhões de euros por violar mercado de publicidade 'online'

A Comissão Europeia multou a multinacional tecnológica Google em 2950 milhões de euros por abuso de posição dominante em publicidade digital por favorecer os próprios serviços em detrimento de outros prestadores, foi anunciado esta sexta-feira, 6 de setembro.Em comunicado, o executivo comunitário anunciou a segunda multa mais alta por abuso de posição dominantes, depois de outra multa, também à Google e de 4000 milhões de euros por violação das regras comunitárias de competição no sistema operativo para telemóveis Android.Bruxelas exigiu à Google que acabe com a prática que favorece os próprios serviços de tecnologias publicitárias e erradique os conflitos de interesses que encontrou em toda a cadeia de abastecimento.De acordo com órgãos de comunicação social especializados, a divulgação desta multa deveria ter ocorrido no início da semana, mas foi bloqueada pela Comissão Europeia por causa de negociações com Washington por causa da guerra aduaneira.A investigação foi aberta em 2021 esta decisão dá conta de que a gigante tecnológica, detentora do ‘browser’ mais utilizado em todo mundo e de vários serviços digitais, como Gmail, o sistema operativo Android, entre outros, violou as regras do bloco europeu.A multinacional com sede na Califórnia anunciou de seguida que vai recorrer desta sanção.Em comunicado, a diretora-geral dos Assuntos Regulatórios da empresa, Lee-Anne Mulholland, classificou a decisão da Comissão Europeia como "incorreta"."Vamos recorrer, impõem-nos uma muta injustificada e vai prejudicar milhares de empresas europeias, dificultando a capacidade de ganharem dinheiro", afirmou a responsável da tecnológica.Esta decisão da UE surge na mesma semana em que um tribunal federal dos EUA declarou que a Google tem abusado da posição dominante que tem no mercado das pesquisas online.Segundo esta decisão judicial, para minimizar este facto a empresa terá de partilhar os seus resultados de pesquisa com os seus rivais de mercado, como o Bing, da Microsoft.A justiça norte-americana não obrigou a Google a vender o seu browser Chrome, opção que esteve em cima da mesa dada a sua predominância na internet.A Google também anunciou que iria recorrer desta decisão. .Monopólio da Google travado por tribunal dos EUA... mas Chrome não terá que ser vendido