Governador do Banco de França defende euro digital para evitar ameaças à moeda única

O governador do Banco de França (BdF), François Villeroy de Galhau, defendeu esta terça-feira, 6, o projeto do euro digital, cujo lançamento está previsto para 2029, a fim de evitar que a soberania monetária alcançada com a moeda única seja ameaçada.Numa conferência em Paris, Villeroy de Galhau assinalou que o lançamento do euro há 25 anos constituiu “o maior passo em frente da Europa rumo à soberania e um enorme sucesso popular”, que conta com o apoio de 82% dos cidadãos europeus.Mas agora, “esse sucesso duramente conquistado pode estar ameaçado se não for garantido o papel central da moeda ‘soberana’ do banco no mundo digital”, afirmou o governador, segundo o discurso publicado ‘online’ pelo BdF.O responsável lembrou que o Eurossistema já propôs uma moeda digital para particulares e outra para o mercado interbancário.A primeira concebida para transpor para o mundo digital as características do dinheiro físico, o que para o responsável possibilita “preservar o papel âncora da moeda do banco central”.O Conselho da União Europeia aprovou por unanimidade este projeto, que deverá ser submetido à votação do Parlamento Europeu em maio, com vista à realização de um projeto-piloto a partir de 2027, para que possa entrar em funcionamento dois anos depois.Quanto ao euro digital para o mercado interbancário, “é ainda mais importante”, disse, precisando que a intenção do Eurossistema é conceber “uma nova geração de infraestruturas críticas” nas quais se possam realizar transações entre a moeda digitalizada do Banco Central Europeu e outros criptoativos. .Banco de França vai rever previsões de crescimento para 2025 e 2026\n