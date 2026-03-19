Economia

Governo acrescenta desconto de dez cêntimos no gasóleo profissional

O objetivo passa por "conter" o aumento dos preços, de forma a facilitar a vida às empresas, para evitar a subida do custo de vida em setores que envolvem transporte de passageiros ou mercadorias.
António Leitão Amaro, Ministro da Presidência
António Leitão Amaro, Ministro da PresidênciaGerardo Santos
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O gasóleo profissional vai ter um desconto adicional de dez cêntimos, válido pelo menos nos próximos três meses.

A medida foi aprovada em Conselho de Ministros, esta quinta-feira, 19 de março. António Leitão Amaro, ministro da Presidência, deu a conhecer a medida em conferência de imprensa.

A redução no preço ficará vigente, "para já, durante dez meses e no limite de 15 mil litros de combustível" e acresce ao anterior desconto de seis cêntimos, recorda o membro do Governo. "Com esta medida, contemos [a subida dos preços noutros produtos e serviços]" que requerem transporte de passageiros ou mercadorias.

Em causa está o objetivo de evitar "comportamentos especulativos" por parte da indústria energética, em função do aumento dos preços ligado à guerra no Médio Oriente. Até ao momento, o executivo não vê "situações de abuso nas margens de lucro" das empresas.

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