Governo admite avaliar propostas para baixar preços dos transportes

"É evidente que esse passe tem limitações, mas mais do que as limitações do passe, estamos conscientes das limitações que a nossa rede de transportes públicos, em particular, que a nossa rede ferroviária tem e a quantidade de investimento que ele precisa e por isso o nosso foco tem de ser continuar a reforçar e a fazer o investimento no alargamento da rede e no alargamento dos serviços", sublinhou.