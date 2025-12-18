Governo alemão lança fundo para estimular investimento privado de 130.000 milhões

O Governo alemão lançou esta quinta-feira, 18, um fundo para estimular investimentos privados, para o qual o Estado alemão aportará fundos e garantias de 30.000 milhões de euros, que devem servir de alavanca para estimular investimentos de 130.000 milhões.Segundo o ministro das Finanças e vice-chanceler, Lars Klingbeil, o chamado 'Fundo Alemanha' deve "mobilizar investimentos privados para criar os empregos de amanhã"."Usamos fundos públicos de forma pontual para que mais capital privado seja investido na Alemanha em setores de futuro como Inteligência Artificial (IA) e biotecnologia, na indústria e nas pequenas e médias empresas, na nossa segurança e na nossa independência em relação a matérias-primas críticas", disse Klingbeil.A ministra da Economia e Energia, Katherina Reiche, por sua vez, afirmou que o decisivo é conseguir direcionar o capital para onde se potencialize a inovação e se aumente a resiliência das cadeias de suprimentos."A situação atual mostra com clareza o quão grande é a necessidade de investimentos para a modernização do nosso país. O decisivo é levar o capital privado para onde surgem inovações e se fortalece a capacidade futura da Alemanha", assegurou Reiche.O fundo, segundo um comunicado do Governo alemão, terá três pilares: um para a indústria e as pequenas e médias empresas, outro para modernizar o setor energético e um último para 'startups' e empresas em expansão.A implementação do 'Fundo Alemanha' será feita por etapas e agora entrarão em funcionamento três dos instrumentos previstos: um sistema de garantias para indústrias de transformação, um programa de crédito para fomentar projetos geotérmicos e um programa de financiamento para empresas emergentes.Em 2026, outros instrumentos deverão entrar em funcionamento e, mais tarde, deverá ser implementado um programa para o setor da construção destinado à construção de habitação a preços acessíveis. .Alemanha vai mesmo aumentar o investimento público