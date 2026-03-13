Governo aprova descontos de 1,8 cêntimos/litro de gasóleo e 3,3 cêntimos na gasolina

O Governo aprovou esta sexta-feira, 13 de março, novas descidas extraordinárias das taxas do ISP aplicáveis no continente, que deverão representar uma “poupança real” de 1,8 cêntimos por litro de gasóleo e 3,3 cêntimos por litro de gasolina na próxima semana.

A informação foi divulgada em comunicado do Ministério das Finanças e refere que, junto dos descontos extraordinários e temporários da semana passada, os clientes dos postos de combustível “irão poupar no total na próxima semana 6,1 cêntimos no gasóleo e 3,3 cêntimos na gasolina face aos preços da semana de 02 a 06 de março”.

A gasolina sem chumbo passa agora a ser também abrangida por esta redução das taxas do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), uma vez que “vai ultrapassar um aumento de 10 cêntimos face ao preço de 02 a 06 de março”, acrescentam as Finanças.

Antes, a Anarec tinha anunciado que os preços dos combustíveis em Portugal vão continuar a subir na próxima semana, com o gasóleo simples a aumentar cerca de 10 cêntimos por litro e a gasolina 95 a subir 10,3 cêntimos.

Este aumento acontece num contexto de forte tensão geopolítica no Médio Oriente, com os preços do petróleo pressionados pelo encerramento do estreito de Ormuz e pela volatilidade dos mercados internacionais.

Com base nos valores atuais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e nos aumentos divulgados à Lusa pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis ANAREC tendo em conta os valores da abertura do mercado, a partir de segunda-feira, o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 1,883 euros por litro, enquanto o gasóleo simples poderá atingir os 1,937 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

O aumento ocorre após o fecho do petróleo de quinta-feira em Londres, com o barril de Brent para entrega em maio a subir mais de 9% para 100,46 dólares, o valor mais alto desde 2022, impulsionado pelas declarações do Irão sobre o encerramento do estreito de Ormuz. O preço fechou 9,22% acima do do dia anterior, quando o Brent registou 91,98 dólares.

O novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, anunciou que o bloqueio de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do comércio marítimo de hidrocarbonetos, deverá ser prolongado.

Em resposta, os 32 países membros da Agência Internacional de Energia (AIE) decidiram libertar 400 milhões de barris das reservas estratégicas para compensar a perda de abastecimento devido ao encerramento do estreito. Esta é a sexta vez que a AIE coordena a liberação de reservas estratégicas, sendo a quantidade libertada mais do dobro da intervenção recorde durante o início da guerra na Ucrânia.