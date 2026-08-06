Economia

Governo aprova investimento de 1,58 mil milhões na rede de distribuição elétrica

O reforço da resiliência e modernização da rede elétrica nacional foi aprovado em Conselho de Ministros. O plano diz respeito aos fundos do PTRR e foi apresentado pela E-Redes.
Governo aprova investimento de 1,58 mil milhões na rede de distribuição elétrica
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O Governo aprovou o Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Distribuição de Eletricidade em Alta Tensão e Média Tensão (PDIRD-E 2026-2030), com um investimento total previsto de 1,58 mil milhões de euros.

Num comunicado divulgado no final do Conselho de Ministros, o executivo assegurou que “o plano reforça a resiliência e a modernização da rede elétrica nacional, preparando-a para responder aos desafios da transição energética, da crescente eletrificação da economia e da integração de energias renováveis”.

Além disso, indicou, “os investimentos previstos permitem aumentar a capacidade da rede, reduzir constrangimentos à ligação de novos projetos de produção, consumo e armazenamento de energia, reforçar a segurança e a qualidade do abastecimento elétrico”, bem como acelerar a execução dos investimentos associados ao Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), adiantou.

O plano foi apresentado pela E-Redes, que gere a rede de distribuição nacional.

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