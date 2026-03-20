Economia

Governo aprova nova redução do ISP nos combustíveis para segunda-feira

Entre o corte no ISP e a redução na incidência do IVA, a poupança real será de 3,2 cêntimos por litro de gasóleo e 1,7 cêntimos na gasolina. O desconto é "extraordinário e temporário", diz o Governo.
Governo aprova nova redução do ISP nos combustíveis para segunda-feira
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As taxas do ISP sobre o gasóleo e a gasolina vão recuar novamente, através de um desconto "extraordinário e temporário", na ordem de 2,6 e 1,4 cêntimos por litro, respetivamente, em Portugal Continental.

A poupança real dos consumidores vai ser de 3,2 cêntimos por litro de gasóleo e 1,7 cêntimos na gasolina, já que à redução no ISP acresce a incidência do IVA. A informação foi transmitida pelo Ministério das Finanças, nesta sexta-feira, 20 de março.

Em causa está um apoio ligado ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP), com o propósito de mitigar os efeitos da guerra no Médio Oriente nas carteiras dos portugueses. A medida surge como resposta direta à subida no preço dos combustíveis que está prevista para segunda-feira.

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