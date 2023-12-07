Governo aprova resolução para forçar ANA a"cumprir obrigações" contratuais e avançar com obras na Portela

O governo e a ANAC consideram que a ANA não tem cumprido as obrigações de desenvolvimento definidas no contrato de concessão com o Estado relativamente à Portela e, por isso mesmo, aprovou esta quinta-feira, 7, uma Resolução do Conselho de Ministros que obriga a gestora dos aeroportos portugueses a avançar com as obras no aeroporto Humberto Delgado (AHD).."Foi aprovada uma resolução do Conselho de Ministros (RCM) que determina à ANA a execução de um conjunto de investimentos no AHD, que tem enfrentado fortes constrangimentos operacionais e ao conforto dos passageiros. É sabido que [o aeroporto] tem tido, desde que este contrato de concessão começou, um crescimento bastante superior ao inicialmente previsto. E o ritmo a que têm sido feitos os investimentos tem sido inferior ao previsto. Há obrigações especificas de desenvolvimento previstas e que tanto a ANAC como o concedente consideram que não foram cumpridas", justificou o secretário de Estado das Infraestruturas , Frederico Francisco, no briefing do último Conselho de Ministros do governo socialista liderado por António Costa, que decorre no Porto..Frederico Francisco esclareceu que existe "uma cláusula [no contrato de concessão] que obriga [a ANA] a fazer operações para dar resposta ao aumento do tráfego" e, desta forma, o diploma do governo "determina que estas sejam feitas". "O concedente não abdica de nenhum dos mecanismos que a lei disponibiliza para garantir o cumprimento do contrato", reiterou.."O governo não está a obrigar a ANA a fazer nada que ela não estivesse já a obrigada a fazer. Estamos a dar corpo ao entendimento dessas obrigações ao determinar à ANA que as cumpra e dar à concessionária as condições para que as execute, não criando as perturbações que [a ANA] diz que poderiam ser criadas", esclareceu..Entre as condições está definida a desafetação da base militar de Figo Maduro. . "Esta desafetação fica condicionada ao início de um investimento no "Pier Sul", que pode causar mais perturbações, mas, desta forma, acreditamos que ficam criadas condições para que a concessionária possa executar os investimentos necessários e urgentes", justificou..Frederico Francisco garantiu ainda que haverá prazos definidos para que a gestora dos aeroportos nacionais avance com os investimentos de melhoria no aeroporto de Lisboa..António Costa tinha já anunciado esta semana, durante a sua intervenção na 3ª Conferência da Comissão Técnica Independente, a propósito da apresentação do relatório preliminar sobre a expansão da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, que o Executivo iria avançar com este diploma.