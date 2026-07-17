Governo atualiza desconto no ISP para 7,4 cêntimos no gasóleo e 4,6 cêntimos na gasolina

O desconto sobre o preço dos combustíveis pelo Governo através da redução de impostos será de 7,4 cêntimos por litro no caso do gasóleo e de 4,6 cêntimos por litro no caso da gasolina, foi anunciado esta sexta-feira, 17 de julho.

“O Governo decidiu, dada a informação que temos é uma informação que os mercados e os revendedores subirão os preços, aumentar o desconto. A informação que temos é que no gasóleo, o desconto será reforçado, há um desconto adicional de seis cêntimos, que com imposto será de 7,4 cêntimos”, disse o ministro da Presidência, António Leitão Amaro.

Já no caso da gasolina, o desconto será de 4,6 cêntimos por litro, “o que significa 5,7 [cêntimos] com imposto”, acrescentou o ministro, em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros, em Lisboa.

Leitão Amaro disse que o Governo quer assegurar que o Estado não lucra com a guerra.

“O Estado não lucra com a guerra e o Estado não lucra com a inflação, em particular com aquela que tem sido mais relevante, que é no preço dos combustíveis”, disse.