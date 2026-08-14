Governo aumenta desconto no ISP para gasóleo e gasolina

O Governo vai aumentar o desconto no ISP na próxima semana, em 2,1 cêntimos por litro para o gasóleo e em 1,4 cêntimos para a gasolina, segundo uma portaria publicada esta sexta-feira, 14 de agosto, em Diário da República.

“Face à perspetiva de que na próxima semana se irá registar uma subida dos preços do gasóleo rodoviário e da gasolina sem chumbo, o Governo decidiu ajustar o desconto extraordinário e temporário no ISP em vigor aplicável ao gasóleo rodoviário e à gasolina sem chumbo”, lê-se no documento.

Assim, “os descontos resultantes da aplicação deste mecanismo temporário e extraordinário na taxa do ISP aplicável, no continente, ao gasóleo rodoviário e à gasolina sem chumbo são de 80,52 euros e de 49,61 euros por 1000 litros, respetivamente”, detalha.

O gasóleo deverá aumentar entre oito e dez cêntimos e a gasolina entre 8,5 e nove cêntimos por litro na próxima semana, segundo estimativas da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) e do Automóvel Club de Portugal (ACP).

A estimativa da ANAREC para a próxima semana aponta para uma subida de oito cêntimos para o gasóleo e de 8,5 cêntimos por litro para a gasolina, enquanto o Automóvel Club de Portugal (ACP) aponta para subidas de 10 e nove cêntimos, respetivamente.

Tendo por base o preço médio do litro da gasolina e do gasóleo na quinta-feira apurado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do gasóleo simples deverá, assim, subir para 2,047 euros a 2,067 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 deverá atingir 1,970 euros a 1,975 euros por litro.

A média final pode ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

O Governo comprometeu-se a aplicar uma redução extraordinária e temporária no ISP, sempre que se verifique um aumento do preço dos combustíveis superior a 10 cêntimos, para mitigar a escalada de preços.

Entretanto, a ERSE divulgou na quinta-feira à noite uma análise à evolução do preço dos combustíveis, feita a pedido da ministra do Ambiente e Energia, tendo concluído que as gasolineiras em Portugal não tiraram benefícios abusivos da evolução dos preços destes produtos, resultando o diferencial de preços com Espanha, sobretudo, da fiscalidade.

Os preços dos combustíveis continuam a ser impactados pela guerra no Irão, a tensão geopolítica no Médio Oriente e o consequente fecho do estreito de Ormuz, por onde passa 20% do comércio de petróleo e gás natural.