Governo aumenta em 3 cêntimos desconto no gasóleo e na gasolina face às previsões de escalada de preços

O desconto sobre o preço dos combustíveis pelo Governo através da redução de impostos vai aumentar esta semana cerca de três cêntimos por litro no caso tanto do gasóleo como da gasolina.

“O reforço do desconto no ISP será em cerca de três cêntimos em gasolina e gasóleo, ligeiramente mais em gasóleo, ligeiramente menos em gasolina, são valores com IVA”, disse o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, no final do Conselho de MInistros desta sexa-feira, 4 de setembro.

Com esta descida, "o conjunto do descontos no ISP totaliza 23 cêntimos no gasóleo e na gasolina", disse o governante, frisando que "todos os portugueses estarão a ter um apoio de 23 cêntimos por litro" no combustíveis.

Desde o início da guerra no Irão, o Governo tomou medidas de mais de 300 milhões de euros para mitigar o efeito da subida dos combustíveis, através do desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), do desconto no gasóleo profissional e do apoio na botija de gás solidária.

O preço por litro do gasóleo aumentaria 15 cêntimos e o da gasolina avançaria 12 cêntimos na próxima semana, caso a tendência atual se mantenha, segundo a estimativa do Automóvel Club de Portugal (ACP), e sem considerar a atualização do desconto do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP).