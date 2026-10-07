Governo avança com apoio de 30 milhões para mitigar prejuízos das tempestades na agricultura

O Ministério da Agricultura anunciou, esta quarta-feira, que os agricultores do continente afetados pela tempestade Kristin podem candidatar-se a um apoio excecional da Reserva Agrícola no valor de 30 milhões de euros.

Este apoio visa compensar a perda de rendimento devido às intempéries ocorridas no início do ano.

As candidaturas estão abertas de 07 a 30 de outubro e devem ser submetidas através do portal do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP).

O apoio abrange agricultores dos setores de culturas anuais ao ar livre, culturas em estufa, suinicultura e vacas leiteiras.

O Governo realça que os candidatos devem cumprir condições de elegibilidade específicas, com os pagamentos a serem realizados conforme critérios definidos.

Entre o final de janeiro e o início de março, as tempestades Kristin, Leonardo e Marta provocaram estragos e até mesmo a destruição de milhares de casas, empresas e infraestruturas, cortes de energia e comunicações, com prejuízos superiores a cinco milhões de euros.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.