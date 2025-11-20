Governo da China planeia novas medidas contra crise imobiliária

O Governo da China está a ponderar aprovar um novo pacote de medidas para revitalizar o mercado imobiliário, afetado por uma crise prolongada, por temer a destabilização do sistema financeiro, revelou esta quinta-feira, 20, a Bloomberg.De acordo com fontes que pediram o anonimato, citadas pela agência de notícias financeiras, Pequim poderá apoiar as hipotecas, reduzir os custos associados e aumentar os incentivos fiscais às transações de imóveis.Um eventual apoio às hipotecas - uma medida sem precedentes na China - poderia atrair mais compradores para o mercado imobiliário, cujos preços estão em queda há 29 meses consecutivos, quase dois anos e meio.Um primeiro pacote de medidas, aprovado em 2024, teve um efeito positivo no setor, mas o impulso acabou por perder força.Desde o início do ano, as vendas medidas pela área do terreno caíram 6,8% em termos homólogos, e o investimento em desenvolvimento imobiliário diminuiu 14,7%.A crise imobiliária, que começou no início da década, afetou a riqueza das famílias, o consumo e o emprego, resultando numa menor capacidade de pagamento de hipotecas e, por conseguinte, segundo a agência de notação financeira Fitch, num maior risco de incumprimento para os bancos.No final de setembro, a banca chinesa detinha um valor recorde de 492 mil milhões de dólares (427,2 mil milhões de euros) em empréstimos mal parados e continuava a enfrentar uma forte pressão sobre as margens de juro.A Bloomberg sublinha ainda que os preços — tanto de imóveis novos como usados — sofreram em outubro as maiores quedas no espaço de um ano.Isto apesar do Governo chinês ter removido restrições à compra de mais de uma casa — introduzidas para tentar arrefecer o mercado durante os anos de expansão — e implementado medidas de apoio, mesmo em metrópoles como Pequim e Xangai.Face à incerteza económica e à desvalorização dos imóveis, os consumidores chineses têm optado por reduzir as dívidas. O saldo em dívida das hipotecas caiu 3,9% desde o pico histórico, atingido no início de 2023.A Bloomberg garante que Pequim está a discutir o novo pacote de medidas desde o terceiro trimestre de 2025, mas admitiu não saber se já existe um consenso sobre as políticas específicas a implementar ou quando serão anunciadas.A situação financeira das empresas imobiliárias chinesas agravou-se depois da China ter, em agosto de 2020, restringido o crédito bancário para promotores que tinham acumulado elevados níveis de dívida, principalmente a Evergrande, com passivos de quase 330 mil milhões de dólares (286,5 mil milhões de euros).Nos últimos anos, as autoridades chinesas lançaram sucessivas medidas para conter o colapso do setor imobiliário.Os bancos estatais abriram linhas de financiamento multimilionárias, dando prioridade à conclusão de projetos cujos apartamentos já tinham sido vendidos.A crise no setor é apontada como uma das principais causas do abrandamento económico da China, com o peso do imobiliário no Produto Interno Bruto (PIB), incluindo os efeitos indiretos, estimado em cerca de 30%, segundo analistas. .Produção industrial na China abranda ritmo de crescimento para 4,9% em outubro\n\n