Governo destaca 18,5 mil milhões de investimentos em IA e garante que há mais "interessados"

A Web Summit tornou evidente "a relevante posição de Portugal em Inteligência Artificial", de acordo com o ministro da Economia, Manuel Castro Almeida.O membro do Governo subiu ao palco no último dia do evento que junta empresários e curiosos de todo o mundo, para lembrar os dois futuros investimentos mais avultados, no âmbito da IA. Ambos ficarão estabelecidos em Sines.A Startcampus tem um projeto que envolve 8,5 mil milhões de euros, ao passo que o da Microsoft anunciado no decorrer da Web Summit, deverá exigir um investimento na ordem de 10 mil milhões de dólares.Ora neste âmbito, Castro Almeida deixou a garantia de que há "várias outros contactos" de entidades que demonstraram "interesse" na realização de investimentos em IA no território nacional..CEO da Web Summit diz que traz talento e ministro garante infraestrutura