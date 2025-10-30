Governo destaca maior crescimento económico entre as economias da zona euro

O Governo de Portugal, através do Ministério das Finanças, destacou esta quinta-feira, 30 de outubro, o maior crescimento económico entre as economias da zona euro, com a economia portuguesa a crescer 2,4% no terceiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior, e 0,8% em relação ao trimestre anterior. Esta informação foi divulgada na estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE).De acordo com o INE, "o Produto Interno Bruto (PIB), em volume, registou uma variação homóloga de 2,4% no 3.º trimestre de 2025, após ter aumentado 1,8% no trimestre precedente". O Ministério das Finanças sublinhou que o crescimento em cadeia de 0,8% “representou um desempenho acima dos trimestres anteriores e do que era esperado pela maioria dos analistas”.A entidade destacou ainda que "este crescimento da economia portuguesa no 3.º trimestre é assim o maior registado entre os países da zona euro", apontando para um "maior dinamismo da procura interna" como um dos principais motores deste avanço. O ministério, liderado por Joaquim Miranda Sarmento, acrescentou que esta evolução "representa o maior crescimento em cadeia desde o início de 2023", excluindo o último trimestre de 2024.Com base nos resultados divulgados, o Governo expressou confiança em que a economia nacional possa continuar a crescer, prevendo que esta evolução atinja 2% em 2025, conforme estipulado na proposta de Orçamento do Estado para 2026..Economia nacional cresce 2,4% no 3.º trimestre em termos homólogos \n\n