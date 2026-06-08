Economia

Governo disponibiliza 50 milhões para requalificar urgências gerais e psiquiátricas do SNS

O programa — que vigora até 2027 — foi anunciado pela ministra da Saúde em abril passado, após alertas para serviços cujas infraestruturas não sofrem intervenções há mais de 30 anos.
Ministra da Saúde, Ana Paula Martins
Ministra da Saúde, Ana Paula MartinsMANUEL DE ALMEIDA/LUSA
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As Unidades Locais de Saúde (ULS) dispõem de um envelope de 50 milhões de euros para requalificação das urgências gerais e psiquiátricas do Serviço Nacional de Saúde (SNS), anunciou esta segunda-feira, 8 de junho, a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).

As candidaturas ao programa podem ser apresentadas até 8 de julho.

O montante destina‑se à melhoria das condições físicas, funcionais e tecnológicas dos serviços de urgência, incluindo obras de requalificação de infraestruturas e aquisição de equipamentos, com prioridade para a modernização das urgências psiquiátricas.

A medida visa reforçar a capacidade de resposta, a qualidade dos cuidados e as condições de segurança para utentes e profissionais.

O programa — que vigora até 2027 — foi anunciado pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins, no passado mês de abril, após alertas para serviços cujas infraestruturas não sofrem intervenções há mais de 30 anos.

A ACSS será responsável pela operacionalização do concurso: receção, avaliação técnica e ordenação das candidaturas, bem como pela definição dos incentivos financeiros. A validação técnica será feita em articulação com a Direção Executiva do SNS (DE‑SNS).

As candidaturas poderão ser financiadas até 100% do investimento elegível. O esquema segue iniciativa semelhante lançada em 2023 para a melhoria de blocos de parto, que mobilizou cerca de 27 milhões de euros.

Ministra da Saúde, Ana Paula Martins
Ministra anuncia programa de 50 milhões de euros para requalificar urgências
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