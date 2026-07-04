Economia

Governo divulga resolução que cria os certificados do tesouro Série 5

Dirigem-se a aforradores particulares com menor necessidade de liquidez.
Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças.
Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças.Foto: JOSÉ SENA GOULÃO / LUSA
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O Conselho de Ministros divulgou na sexta-feira, 3 de julho, a resolução que cria os certificados do tesouro Série 5, que pretendem "impulsionar o acesso a instrumentos de dívida pública com taxa fixa garantida, sem risco de perda de capital".

Dirigido a aforradores particulares com menor necessidade de liquidez e com uma maturidade de 10 anos, sem prejuízo da possibilidade de resgate antecipado após o primeiro ano, caracteriza-se pela aplicação de uma taxa de juro fixa, que cresce com o período de permanência, detalha-se no texto.

Cada unidade tem o valor nominal de um euro e a subscrição pode ser feita a partir de um mínimo de mil e até um máximo de um milhão de unidades.

A taxa de juro do primeiro ano é de 2,35%, subindo para 2,45% no segundo e terceiro, para 2,65% no quarto e quinto, para 2,75% no sexto e sétimo, para 2,85% no oitavo e novo e, por fim, para 3,35% no décimo e último.

A resolução adianta que a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP regula a emissão, a subscrição, a transmissão e o reembolso dos títulos.

Mais se adianta que os juros estão sujeitos a IRS e os títulos isentos do imposto de selo, desde que revertam a favor de herdeiros legitimários.

Por fim, o capital investido está garantido na sua totalidade.

Com esta nova oferta, que complementa a dos certificados de aforro Série F, deixam de ser disponibilizados os Certificados do Tesouro Poupança Valor.

Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças.
Ministério das Finanças barra jornalista do Eco após notícia sobre Certificados do Tesouro
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