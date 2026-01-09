Governo entrega candidatura de Mário Centeno à vice-presidência do BCE

O Ministério das Finanças anunciou esta sexta-feira, 9, que entregou, na quinta-feira, ao presidente do Eurogrupo a candidatura do ex-governador do Banco de Portugal Mário Centeno à vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE).“Tendo o Governo português recebido a manifestação de interesse do doutor Mário Centeno em candidatar-se a vice-presidente do Banco Central Europeu, o Ministério das Finanças apresentou essa candidatura ao Presidente do Eurogrupo ontem [quinta-feira] ao fim do dia", refere um comunicado hoje enviado pelo Ministério das Finanças.O prazo para os Estados-membros da zona euro apresentarem candidatos ao cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) termina hoje.O antigo governador do Banco de Portugal (BdP) Mário Centeno disse, na quinta-feira, ao Eco estar disponível para concorrer à vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE), sucedendo a Luis de Guindos, assegurando estar “motivado e qualificado” para o cargo.Em declarações ao jornal ‘online’, Centeno anunciou a sua disponibilidade e disse que foi incentivado por contactos europeus mantidos durante o tempo em que foi governador do BdP.Ao Eco, o ex-ministro das Finanças referiu que a candidatura integra-se no seu “persistente contributo para o aprofundamento da integração europeia”.Mário Centeno assegurou sentir-se “motivado e qualificado” para o cargo.A decisão do ex-governador foi, assim, conhecida na véspera do prazo final para os Estados-membros da zona euro apresentarem os candidatos ao cargo de vice-presidente do BCE.Centeno já era apontado como um dos nomes na ‘corrida’ à sucessão de Luis de Guindos.Em novembro, o ministro das Finanças disse que o Governo “vê sempre com satisfação” que um português concorra a um alto cargo europeu, quando questionado sobre a eventual candidatura de Mário Centeno.“O Governo, naturalmente, como acontece sempre – e como aconteceu, por exemplo, com o doutor António Costa [antigo primeiro-ministro ministro, agora presidente do Conselho Europeu] recentemente – vê sempre com satisfação quando um português pode chegar a um cargo internacional”, disse Joaquim Miranda Sarmento.Segundo a imprensa local, entre os países que apresentaram candidatos para o cargo encontra-se Espanha, Finlândia, Letónia, Estónia, Croácia e Lituânia. Entre os nomes mais proeminentes, destaca-se o antigo comissário europeu finlandês Olli Rehn e o economista croata Boris Vujčić.O primeiro cargo a ficar vago no BCE será o de vice-presidente, quando o mandato de Luis de Guindos terminar em 31 de maio de 2026. Em seguida, serão abertas candidaturas para substituir o economista-chefe, Philip Lane, em maio de 2027 e a presidente, Christine Lagarde, em outubro desse ano. .Mário Centeno manifesta disponibilidade para se candidatar a vice-presidente do BCE