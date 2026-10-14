Governo escolheu Lufthansa. Air France-KLM desapontada com desfecho do processo para privatização da TAP

A Air France-KLM, que esteve na fase final de negociações para a privatização parcial da TAP, disse estar desapontada com a escolha da Lufthansa, mas apreciou o “diálogo construtivo” ao longo do processo.

“A Air France-KLM tomou nota da decisão do Governo português relativamente ao processo de privatização da TAP”, referiu num comunicado. “Embora o Grupo esteja naturalmente desapontado por não ter sido selecionado, aprecia o diálogo construtivo mantido ao longo do processo”, disse a transportadora.

A Air France-KLM destacou ainda que “continuará a ligar Portugal ao mundo através dos seus ‘hubs’ e bases e avaliará todas as opções para aumentar a sua presença no país, bem como na região da América do Sul”.

O Governo selecionou esta quarta-feira, 14 de outubro, a Lufthansa para a privatização parcial da TAP, com uma proposta de 1.201 milhões de euros para até 49,9% do capital, prevendo concluir a operação até ao início de 2028.