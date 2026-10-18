Governo espera ter condições para lançar em janeiro OPV de 5% do capital da TAP reservada aos trabalhadores

O Governo espera poder lançar "no início de janeiro" a Oferta Pública de Venda (OPV) dos 5% do capital da TAP reservados aos trabalhadores, na sequência do processo de privatização da companhia aérea.

Em entrevista ao programa Conversa Capital, da Antena 1 e do Jornal de Negócios, o ministro das Infraestruturas e da Habitação explicou que o decreto-lei aprovado esta semana em Conselho de Ministros prevê que "até ao final do ano tem que estar assinado" o contrato para a alienação de até 49,9% do capital da TAP.

"A partir daí podemos colocar os 5% extra disponíveis para os trabalhadores", acrescentou Miguel Pinto Luz, referindo que o Governo espera ter condições para "colocar no início de janeiro" a Oferta Pública de Venda (OPV) reservada aos trabalhadores.

O Governo anunciou na quarta-feira a escolha da Lufthansa para a privatização parcial da TAP, com uma proposta de 1.201 milhões de euros para até 49,9% do capital, incluindo a parcela de 5% reservada aos trabalhadores e os ajustamentos financeiros previstos.