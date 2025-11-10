Governo francês assegura que cumprirá défice de 5,4% do PIB em 2025

A porta-voz do Governo francês, Maud Brégeon, afirmou esta segunda-feira, 10 que as contas deste ano estão no caminho certo para cumprir a meta orçamental de um défice de 5,4% do Produto Interno Bruto (PIB).Numa conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros, Brégeon insistiu que os números de 2025 estão "em linha com o esperado e com o compromisso", que "prova que ... (França) é capaz de controlar os gastos públicos", sublinhou.Brégeon defendeu ainda que "a economia francesa aguenta o choque, como demonstraram" os últimos dados de crescimento económico, em alusão à progressão da atividade de 0,5% no terceiro trimestre, depois de 0,3% no segundo.O défice disparou para 5,8% em 2024, muito acima do esperado, contra 5,4% em 2023, o que contribuiu para soar o alarme sobre o estado das contas públicas francesas e gerou dúvidas sobre a capacidade de o país de voltar a ficar abaixo de 3%, que é o limite estabelecido pelo Pacto de Estabilidade europeu.Sob a atenta supervisão dos parceiros europeus e dos mercados de dívida, o Governo do primeiro-ministro Sébatien Lecornu estabeleceu a meta de reduzir para menos de 3% em 2029, o que exige uma trajetória de redução até então, e no seu projeto de orçamento de 2026 pretende deixá-lo em 4,7% do PIB.Isto dependerá, em primeiro lugar, da aprovação ou não destes orçamentos num contexto de forte instabilidade política, uma questão da qual também depende a própria continuidade do executivo.