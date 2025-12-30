DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Governo lança apoio de 15 milhões para eficiência energética no setor agrícola

O financiamento é concedido a fundo perdido, através do reembolso dos investimentos realizados, podendo cobrir até 100% do valor apoiado.
O Governo anunciou um apoio financeiro de 15 milhões de euros, assegurado pelo Fundo Ambiental e operacionalizado pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), destinado a investimentos em eficiência energética, produção e armazenamento de energia no setor agrícola.

O programa dirige‑se a produtores agrícolas e agropecuários, cooperativas, associações, organizações de produtores e associações de regantes, com o objetivo de modernizar explorações, reduzir consumos energéticos, cortar emissões de gases com efeito de estufa e aumentar a utilização de fontes renováveis.

O financiamento é concedido a fundo perdido, através do reembolso dos investimentos realizados, podendo cobrir até 100% do valor apoiado. As candidaturas deverão ser submetidas no portal do IFAP (Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas), nos termos e prazos que serão definidos num aviso a publicar no site do Fundo Ambiental.

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, citada em comunicado, diz que “esta medida concretiza uma aposta clara na eficiência energética como fator de competitividade e de sustentabilidade ambiental da agricultura portuguesa, contribuindo simultaneamente para o cumprimento dos objetivos nacionais em matéria de clima e energia”.

O ministro da Agricultura e do Mar, José Manuel Fernandes, realça o apoio em relação a investimentos que “contribuem para uma agricultura mais moderna, a competitividade do setor, a redução dos custos energéticos e a melhoria do rendimento dos agricultores”.

A iniciativa reforça a articulação entre políticas de ambiente, energia e agricultura e pode reduzir custos operacionais das explorações, ao mesmo tempo que apoia a transição para fontes renováveis no setor, salienta o comunicado.

