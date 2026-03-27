Governo mantém desconto no ISP de 7,6 cêntimos no gasóleo e 4,1 cêntimos na gasolina

Segundo as previsões cedidas à agência Lusa pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC), os preços dos combustíveis em Portugal vão descer na próxima semana, após vários aumentos consecutivos, com o gasóleo simples a recuar cerca de um cêntimo por litro e a gasolina 95 a diminuir 2,5 cêntimos.

O executivo decidiu então manter o desconto, pelo que, na próxima semana, "continuará a aplicar-se uma redução das taxas de ISP de 7,6 cêntimos por litro no gasóleo rodoviário e de 4,1 cêntimos por litro na gasolina sem chumbo".

A esta redução acresce a incidência do IVA, com o desconto real para os portugueses a ser de 9,4 cêntimos por litro no caso do gasóleo rodoviário e de 5,1 cêntimos por litro no caso da gasolina sem chumbo, apontou o Ministério liderado por Joaquim Miranda Sarmento.

Esta é a primeira descida dos preços dos combustíveis após três semanas consecutivas de aumentos, num contexto de forte tensão geopolítica no Médio Oriente, com os preços do petróleo pressionados pelo encerramento do estreito de Ormuz e pela volatilidade dos mercados internacionais.