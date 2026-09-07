Manuel Castro Almeida, ministro da Economia
Manuel Castro Almeida, ministro da Economia TIAGO PETINGA/LUSA
Economia

Governo prepara bonificação do gasóleo agrícola para travar impacto nos preços dos alimentos

O ministro da Economia considerou “particularmente preocupante” o aumento do custo do gasóleo na agricultura, salientando que os agricultores não têm margem para reduzir este consumo, uma vez que o combustível é necessário para o funcionamento dos tratores e das máquinas agrícolas.
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O Governo está a preparar medidas para bonificar o custo do gasóleo utilizado na agricultura, para aliviar os encargos dos agricultores e travar o aumento dos preços dos produtos agrícolas, afirmou esta segunda-feira o ministro da Economia e da Coesão Territorial.

"Muito brevemente o Governo vai tomar medidas para proteger o gasóleo dos agricultores, bonificando o custo do gasóleo para a agricultura", afirmou Manuel Castro Almeida, em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia de Compromisso de Honra dos 21 novos inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), que decorreu hoje na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa.

O ministro considerou "particularmente preocupante" o aumento do custo do gasóleo na agricultura, salientando que os agricultores não têm margem para reduzir este consumo, uma vez que o combustível é necessário para o funcionamento dos tratores e das máquinas agrícolas.

Segundo Castro Almeida, o aumento dos custos com o gasóleo acaba por refletir-se nos preços dos produtos agrícolas no supermercado e, consequentemente, no custo de vida dos consumidores.

O governante destacou ainda um "efeito duplo" sobre as famílias, em particular as que têm maiores carências, que enfrentam simultaneamente o aumento do custo do combustível e a subida dos preços dos produtos agrícolas.

"Uma proteção especial ao gasóleo agrícola tem esta dupla vantagem", afirmou.

Questionado pela Lusa sobre a adoção de novas medidas para além do setor agrícola, o ministro disse que, "para já", o Governo está centrado nesta medida, devido ao seu impacto nos custos dos agricultores e, posteriormente, nos preços praticados.

"Vai aliviar a pressão sobre os preços nos produtos agrícolas", sustentou.

Na sexta-feira, a estimativa do Automóvel Club de Portugal (ACP) previa que o preço por litro do gasóleo aumentasse 15 cêntimos e o da gasolina 12 esta semana.

No mesmo dia, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, no final do Conselho de Ministros, anunciou o reforço do desconto no ISP em cerca de três cêntimos em gasolina e gasóleo.

Também o primeiro-ministro indicou que o desconto no imposto sobre os combustíveis já soma "cerca de 700 milhões de euros" em 2026 e admitiu novas medidas se os preços se mantiverem ao nível das últimas quatro semanas.

"O país está a fazer um esforço muito significativo, que é preciso ir acompanhando, e, se houver uma oscilação constante, como houve ao longo das últimas quatro semanas, se se mantiver, evidentemente o Governo está disponível para ir tratando dessa evolução com a adoção das medidas que nos parecerem mais adequadas", disse Luís Montenegro em Nelas, Viseu, na sexta-feira.

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