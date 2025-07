Governo prepara criação de corredores para instalação de cabos submarinos pré-licenciados

Segundo o ministro das Infraestruturas, deverá ser assinado um despacho conjunto com Economia e o Mar, Agricultura e Alimentação, Ambiente e Ação Climática e Negócios que "tem como objetivo, no pretexto destes investimentos em cabos submarinos, avançar rapidamente e pedir à DGRM [Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos] para avançar com a criação de corredores para a instalação de cabos submarinos já pré-licenciados".